La clamorosa rivoluzione Chelsea senza Champions: a rischio tutti i big

Rivoluzione in vista in casa Chelsea? Sì, secondo il Telegraph. Ben nove giocatori potrebbero lasciare i Blues in estate. In primis Thibaut Courtois, portiere venticinquenne che sogna la Champions League, difficilmente coi Blues vista la situazione di classifica: ci sono Real Madrid e Chelsea sul giocatore. Gary Cahill, da leader, rischia addirittura la Nazionale visto che sta giocando a singhiozzo mentre Kurt Zouma, ora in prestito allo Stoke City, potrebbe chiedere di lasciare in mancanza di posto garantito. Anche David Luiz è in forse: un anno alla scadenza del contratto, tra infortuni e poca fiducia è ai marginiu del progetto Blues. Cesc Fabregas è in scadenza nel 2019 e non offre più le garanzie del passato, Eden Hazard potrebbe partire per gli stessi motivi di Courtois ovvero per giocare la Champions League altrove. Pedro, in scadenza nel 2019, può tornare in patria: il Chelsea punta Leon Bailey del Leverkusen per sostituirlo e anche Olivier Giroud, senza Antonio Conte, potrebbe trovare casa altrove. Infine Michy Batsuhayi, che il Borussia Dortmund potrebbe voler acquistare e che certamente non vorrà essere ancora riserva in casa Blues.