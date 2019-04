La Coppa di Francia va al Rennes: PSG battuto ai rigori! Mbappè espulso

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Grande impresa del Rennes che ha conquistato la Coppa di Francia battendo il Paris Saint-Germain ai calci di rigore. La gara infatti dopo 90 minuti era sul 2-2 nonostante il doppio vantaggio dei parigini arrivano con i gol di Dani Alves e Neymar, al rientro dal primo minuto. Il Rennes però prima ha accorciato le distanze con il gol di Kimpembe e poi ha pareggiato Mexer nella ripresa. I trenta minuti di supplementari poi sono passati alla storia solo per l'espulsione di Mbappè che al 118' ha lasciato la sua squadra in 10 per un rosso diretto ma dopo una serie infinita di rigori, ben 12 il Rennes si è aggiudicato la coppa con il penalty decisivo di Sarr e l'errore di Nkuku. Il PSG dunque non fa il double dopo la vittoria del campionato mentre il Rennes si può godere una serata storica.

RENNES-PSG 3-2 dcr (aut. Kimpembe, Mexer - Dani Alves, Neymar)