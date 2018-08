La corsa contro il tempo di Son: 4 gare, da vincere, per evitare la leva

© foto di Insidefoto/Image Sport

Quella di Son Heung-Min ai Giochi Asiatici è una vera e propria corsa contro il tempo per evitare la chiamata per il servizio militare, che in Sud Corea dura ben 21 mesi, e dover così salutare Londra e il Tottenham. L'attaccante infatti solo trascinando la sua nazionale alla conquista della medaglia d'oro potrebbe ottenere quei chiari ed elevati meriti sportivi che gli eviterebbero di dover sostenere la chiamata dell'esercito sud-coreano che lo accoglierebbe nello Sangjue Sangmu, la squadra dei militari, corrispondendogli uno stipendi di 100 euro al mese anziché i 360mila euro percepiti dal club londinese. Sono quattro le gare da vincere per Son, e ovviamente per la Corea del Sud, per evitare il ritorno in patria. Quattro gare in cui l'attaccante potrà contare sul sostegno del Tottenham e dei suoi tifosi che non vogliono perdere una delle loro stelle, sopratutto dopo un mercato all'insegna dell'immobilismo (o quasi).