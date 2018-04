La costosa lista della spesa di Pep. Hazard in prima fila, due italiani

© foto di Imago/Image Sport

Quando Pep Guardiola sottopone una lista della spesa, il presidente sa che deve aprire e di parecchio i cordoni della borsa. Trattandosi del Manchester City, comunque, l'allenatore catalano cade abbastanza in piedi. Gli obiettivi per l'estate, secondo quanto riportato da Sport, sembrano però parecchio esosi. Uno su tutti: il primo nome della lista sarebbe infatti Eden Hazard, in trattative per il rinnovo col Chelsea. Poi torna d'attualità Mahrez e piace Lemar del Monaco. Per la difesa, in attesa di capire cosa succederà con Bonucci, occhi su Alderweireld, mentre a centrocampo piacciono Weigl del Borussia Dortmund, Jorginho del Napoli, Seri del Nizza e Fred dello Shakhtar Donetsk. Non arriveranno, ovviamente, tutti. Ma chi arriverà costerà comunque parecchio.