La delusione Mondiale e un futuro altrove: Hart può andare in MLS

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto racconta il Sun, il futuro dell'ex portiere granata Joe Hart potrebbe non essere più in Premier League. L'estremo difensore è sempre di proprietà del Manchester City ma la stagione in prestito al West Ham non gli è valsa la chiamata da parte di Gareth Southgate con l'Inghilterra per Russia 2018. Per questo Hart potrebbe andare al New Yorck City FC, squadra controllata proprio dai Citizens.