La FA Cup è di Conte: il Chelsea batte il Man United 1-0, decide Hazard

© foto di Imago/Image Sport

Antonio Conte batte Mourinho, o meglio il Chelsea batte il Manchester United. I Blues infatti con un 1-0 hanno trionfato in finale di Coppa d'Inghilterra aggiudicandosi l'ultimo trofeo rimasto a disposizione. La sfida di Wembley è stata decisa da Eden Hazard che al 22' ha trovato il gol vittoria grazie al rigore trasformato e concesso dall'arbitro Oliver per il fallo di Jones sul belga in area. Un altro trofeo per Conte che nella finale più attesa batte il rivale Mourinho e conclude al meglio una stagione difficile.