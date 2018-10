La Federazione belga al Real: "Per Martinez serve prima accordo con noi"

© foto di Imago/Image Sport

Quello di Roberto Martinez, attuale ct del Belgio, è uno dei primi nomi per la panchina del Real Madrid, al pari di Antonio Conte. Se i Blancos vorranno puntare sull'ex Everton, però, dovranno prima trovare un accordo economico con la federazione belga, come confermato dal portavoce Stefan Van Loock all'agenzia spagnola EFE: "Non vogliamo commentare i dettagli dei contratti dei tesserati della Federazione. Se un qualsiasi club vorrà trattare il ct Roberto Martinez dovrà prima arrivare ad un accordo con la Federazione belga".