La Federcalcio tedesca: "Noi e la Premier contro la Super Lega"

Il presidente della Federazione calcistica tedesca, nonché presidente del Borussia Dortmund Reinhard Rauball, ha parlato a Parigi dell'idea dell'ECA di creare una Super Lega a partire dal 2024: "La Bundesliga ha deciso all'unanimità di non seguire questa ipotesi. Anche la Premier League la pensa allo stesso modo: ci opponiamo insieme a questa possibilità e non credo sia possibile trovare una via alternativa senza di noi".