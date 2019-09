© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La FIFA ha offerto un incarico esecutivo, ed un posto da dirigente, ad Arsene Wenger, storico ex allenatore dell'Arsenal attualmente fermo dopo il termine dell'esperienza pluri-decennale alla guida della squadra londinese. Questo scrive il Mirror, sottolineando come il tecnico alsaziano stia valutando a fondo questa ipotesi, anche se la sua principale volontà è quella di tornare in panchina, di un club ma anche di una nazionale, in vista dei Mondiali di Qatar 2022.