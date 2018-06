La Fiorita, per la Champions si pensa a Cattelan di X-Factor

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dal palcoscenico di X-Factor su SkySport ai campi della Champions League. Potrebbe essere questo il percorso di Alessandro Cattelan, volto noto della tv italiana. Il motivo? L'interesse de La Fiorita, formazione di San Marino, nei sui confronti in quanto difensore dilettante attualmente nelle fila del Derthona nella Prima Categoria piemontese. A confermare la notizia è stato lo stesso Cattelan con una Instagram Stories. Una decisione in questo senso potrebbe essere presa nel giro di poche ore dato che il club sanmarinese è atteso in campo il prossimo 26 giugno contro il Lincoln Red Imps di Gibilterra per il turno preliminare della massima competizione continentale per club.