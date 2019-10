La flop 11 degli acquisti dello United post-Ferguson: 360 mln buttati via

Trecentoventicinque milioni di sterline, che al cambio fanno oltre 360 milioni di euro. Sono i soldi spesi dal Manchester United post-Ferguson in acquisti che non si sono rivelati all'altezza delle aspettative e che sono al centro di un dossier stilato quest'oggi dal tabloid 'The Sun: il più caro è stato Romelu Lukaku, che dopo una prima stagione promettente è stato messo ai margini del progetto nella sua seconda stagione ed è stato scaricato da Solskjaer la scorsa estate.

Ma in questa classifica ci sono anche altri calciatori che militano in Serie A, come il nuovo laterale del Parma Matteo Darmian - relegato ai margini dopo l'addio di Van Gaal - ed Henrikh Mkhitaryan, da settembre nuovo trequartista della Roma. Gli acquisti fallimentari sono stati copiosi: da Angel Di Maria a Morgan Schneiderlin, passando per Fred, Depay, Rojo, Blind, Falcao e non solo. Una lista interminabile che fa capire perché, dopo il divorzio da Ferguson, il Manchester United non si sia più ripreso.