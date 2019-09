© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

El Chiringuito racconta le cifre del possibile assalto futuro del Real Madrid per Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain. Numeri da capogiro: 35 milioni di euro più 5 di bonus a stagione per il ragazzo, 225 più 50 di variabili per il PSG per far partire la stella francese. Mbappé, però, non sarà della partita contro i Blancos domani, in un attacco in totale emergenza.