La Francia è piccola per gli emiri. Emery paga nonostante l'en plein

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Con il successo in Coppa di Francia si è di fatto chiusa l'era Unai Emery. Quel che resta della Ligue 1 per il suo PSG è, come direbbero nel basket, "garbage time". Ed è tempo di bilanci:

Il tecnico basco in due anni ha vinto un campionato, due coppe di Francia, due coppe di Lega e due supercoppe francesi. Manca di fatto la Ligue 1 della scorsa stagione per fare il pieno totale in patria. Dettaglio non da poco per una squadra che ha un budget praticamente illimitato.

E sorprattutto Emery paga il flop europeo. Lo aveva dichiarato lo stesso allenatore, che era arrivato a Parigi chiamato da Nasser Al-Khelaifi che riteneva l'ex allenatore del Siviglia dotato di "DNA vincente".

I quattro anni precedenti il suo arrivo i parigini si erano sempre fermati ai quarti di finale di Champions League. Mai nessuno si sarebbe potuto immaginare due uscite agli ottavi di finale. La dea bendata non è stata dalla parte del PSG, accoppiando alla squadra prima il Barcellona e poi il Real Madrid. Ma il modo in cui la squadra è uscita brucia: la rimonta dei catalani della stagione scorsa passerà alla storia. E quest'anno non sono bastati i 400 milioni per portare sotto la Tour Eiffel Neymar e Mbappé. Decisamente troppo. La Francia è troppo piccola per gli emiri. Ed Emery con ogni probabilità ripartirà dalla Spagna, precisamente dai suoi Paesi Baschi: destinazione Real Sociedad.