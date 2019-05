La furia dei tifosi del Manchester United su Paul Pogba. Che è stato apostrofato con epiteti irripetibili dopo l'imbarazzante ko contro il Cardiff City. Un battibecco tra il francese e i tifosi dei Red Devils potrebbe essere il canto del cigno dell'avventura del ventiseienne francese allo United. A fine gara, nei video postati dai tifosi dei Red Devils, si notano gli attacchi di alcuni sostenitori e la risposta sarcastica dello stesso Pogba. Il cui passo d'addio sarebbe dietro l'angolo. Destinazione Madrid?

@paulpogba verbal altercation with fan at the end of the #MUFC game. pic.twitter.com/HyrluedlMA

— colcournioni (@colcournioni) 12 maggio 2019