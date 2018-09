Stella Rossa, Boakye: "Pari col Napoli dà fiducia per il futuro"

Dugarry contro Neymar: "Inaccettabile, ha preso in giro il mondo"

Manchester City-Lione, le formazioni: out Aguero, c'è Gabriel Jesus

Premier League, per guidare il calcio inglese ci sarebbe l'idea Tony Blair

La BBC incorona Lionel Messi: "Unique and Majestic"

Le pagelle dell'AEK Atene - Ponce poco assistito, non delude Oikonomou

Siviglia, Sarabia: "Le cose non stanno andando bene"

Le pagelle del Benfica - Almeida in difficoltà, Gabriel entra e vivacizza

Le pagelle del Viktoria Plzen - Non basta Krmencik, Hubnik dura 45'

Le pagelle del CSKA Mosca - Efremov in affanno, Vlasic il migliore

Sergio Ramos batte il record di Scholes: è il più ammonito in Champions

"Unique". "Majestic". La BBC celebra Lionel Messi, ieri autore di una tripletta contro il PSV Eindhoven in Champions League. Riparte così, in Europa, l'avventura del diez del Barcellona: il Predatore è già al top della forma e ha già cancellato i ricordi della delusione al Mondiale di Russia 2018 con la sua Argentina.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy