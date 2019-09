La Cenerentola e un debutto da favola. Che esordio per il Wolfsberger!

L'obiettivo era quello di non sfigurare in un girone composto da squadre più blasonate. La Cenerentola Wolfsberger non partiva con i favori dei pronostici, ma stasera ha dato una vera e propria lezione al Borussia Mönchengladbach, demolito a sorpresa in casa propria con un 4-0 senza appelli. Una vittoria strepitosa, un'altra impresa per la squadra di Struber, che per la prima volta si esibisce su un palcoscenico prestigioso, dopo averlo solo sfiorato nel 2015-16.

Spensieratezza e qualità: così gli austriaci hanno dato vita alla partita perfetta, chiusa già nella prima frazione. Quattro segnali importanti alle rivali e soprattutto alla Roma, che sarà di scena a Graz (dove il Wolfsberger giocherà le partite interne) il prossimo 3 ottobre. I giallorossi, viste queste premesse, non dovranno commettere l'errore di sottovalutare l'avversario. Una partita che può valere mezza qualificazione.