© foto di J.M.Colomo

Ivan Rakitic potrebbe lasciare il Barcellona. Sport spiega che il croato è un serio candidato per non esser più parte della rosa di Valverde nella prossima stagione. Dall'essere contropartita per Neymar col PSG a un passaggio al Manchester United se i Red Devils dovessero cedere Paul Pogba, su Rakitic permane l'interesse anche dell'Inter.