La strana notte di mister Lampard: "Con il Chelsea sarà speciale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Quella di stasera non potrà essere una sfida come tutte le altre per Frank Lampard. Con il suo Derby County, infatti, farà visita al Chelsea allo Stamford Bridge nella sfida di Coppa di Lega. E ovviamente l'ex centrocampista, miglior marcatore della storia dei Blues, sarà emozionato: "Credo che sarà davvero speciale, molto particolare per me. Rivedrò 40mila amici sugli spalti, uscire da quel tunnel sarà incredibile. Il Chelsea mi sta impressionando, così come Sarri. Anche io sto lavorando per cambiare diverse così qui a Derby, come sta facendo lui. Può ambire alla vittoria della Premier. Hazard? Se sta bene è il migliore al mondo. Adoro vederlo giocare, è all'apice".