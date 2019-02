La lettera di L. Diarra: "È il momento di appendere le scarpe al chiodo"

Lassana Diarra lascia il calcio. Ad annunciarlo è lui stesso, con una lettera su Instagram, dopo avere rescisso il contratto con il Paris Saint Germain. "È giunto il momento di appendere le scarpe al chiodo, come si suol dire. Il calcio mi ha dato molto, ho ricevuto molto, lo sport ad alto livello è una vera scuola di coraggio, perseveranza e rispetto. Bisogna onorare, con professionalità, volontà e lealtà la fiducia che ci date. Non dico di aver fatto tutto perfettamente, ma con cuore, passione e gentilezza. Grazie a tutti coloro che mi hanno incoraggiato per la mia carriera sportiva. Un pensiero per i club, gli allenatori, gli educatori e i compagni di squadra che hanno fatto parte della mia vita per tutti questi anni. Non dimentico la mia prima presenza con la Francia nel 2007, indossare la maglia della nazionale è il sogno di tutti i giocatori. Giro pagina ma non dimentico nulla. Continuerò a lavorare con entusiasmo, determinazione e sincerità nei miei nuovi progetti". Nella sua carriera ha vestito le maglie, tra le altre, di Real Madrid, Arsenal e Olympique Marsiglia.