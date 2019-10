La nuova vita di Gourcuff: campione di tennis tra i dilettanti in Francia

Yohann Gourcuff non ha annunciato ufficialmente il ritiro dal calcio, ma è ancora senza squadra dopo la chiusura del rapporto col suo ultimo club, il Dijon. L'ex centrocampista del Milan, nel frattempo, è tornato al suo primo amore, il tennis; un po' per mantenere la forma, un po' per capire dove può spingersi con il suo talento. Il 33enne Gourcuff ha giocato due match nei giorni scorsi e li ha vinti entrambi con un cappotto, 6-0, 6-0. Un avversario era un sessantenne che al momento è inserito in una categoria superiore; l'uomo, intervistato, ha detto: "Nel secondo set non ha tirato fuori una palla. È stato corretto ed elegante, non mi ha mai regalato un punto e mi diceva Ben fatto! su quei pochi scambi che ho vinto".