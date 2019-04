© foto di Imago/Image Sport

Il Liverpool torna in testa nell'infinito tira e molla lassù in vetta alla Premier League, battendo 2-0 il Chelsea di Sarri nell'incontro più atteso dell'intero fine settimana e rispondendo così al successo del City di un paio d'ore prima. A decidere l'incontro per i Reds, nel corso del secondo tempo, la premiata ditta offensiva composta da Manè e Salah, i quali, segnando un gol a testa nel giro di due minuti, hanno mandato al tappeto la squadra londinese.

PREMIER LEAGUE - 34° TURNO

Venerdì 12 aprile

Leicester - Newcastle 0-1

Sabato 13 aprile

Tottenham - Huddersfield 4-0

Brighton - Bournemouth 0-5

Burnley - Cardiff 2-0

Fulham - Everton 2-0

Southampton - Wolverhampton 3-1

Manchester United - West Ham 2-1

Domenica 14 aprile

Crystal Palace - Manchester City 1-3

Liverpool - Chelsea 2-0

Lunedì 15 aprile

21.00 Watford - Arsenal