Era lo scorso giugno, e Tom Pope, attaccante del Port Vale (formazione inglese delle League Two), si era così espresso: "So che gioco in League Two, so che John Stones prende 150mila sterline a settimana ed è difensore anche della Nazionale inglese, ma se ci giocassi contro ogni settimana farei 40 gol a stagione".

Frasi che non passarono inosservate, ma il tempo... ha dato ragione a Pope.

A dicembre infatti, la sua squadra, in FA Cup, è sorteggiata contro il Manchester City, ed ecco quindi che l'attaccante potrà misurarsi davvero con Stones. Oggi il match, e detto fatto: Popo ha segnato al Man City.