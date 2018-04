La provocazione de L'Equipe su Wenger: "Bye-bye Arsenal, hello PSG?"

© foto di Lazzerini

Arsene Wenger prossimo allenatore del PSG dopo l'addio all'Arsenal? Si pone questo interrogativo L'Equipe che dedica la propria prima pagina a questa suggestione. "Bye-bye Arsenal, hello PSG?", il titolo scelto che non ha bisogno di troppe traduzioni. Come noto Emery dirà addio al termine della stagione e il favorito per la successione sembrava Tuchel, ma il fatto che Wenger sia su piazza cambia le carte in tavola.