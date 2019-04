© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il caos di ieri , Diego Costa torna ad allenarsi con i compagni dell'Atletico Madrid. L'attaccante, scrive AS, avrebbe giustificato la sua assenza di ieri con stress e stanchezza per la squalifica di 8 giornate e le conseguenti polemiche derivate, multa da parte del club compresa. Ma oggi, come detto, è tornato regolarmente in gruppo.