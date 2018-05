La rassegna stampa inglese: "Conte via dal Chelsea da vincitore"

Stampa inglese che dedica le proprie pagine sportive ad Antonio Conte e al suo imminente addio al Chelsea: "Straccia il progetto" titola il Sun: "Il vincitore della coppa all'attacco: Antonio chiede a Roman di spendere soldi". Star Sport evidenzia le parole del tecnico sul progetot del club: "Ai Blues mancano le ambizioni". Per il Daily Express: "Conte se ne va da vincitore" e commenta: "L'italiano a un passo dall'addio nonostante abbia condotto i Blues alla vittoria in FA Cup. Luis Enrique aspetta". "Ponte interrotto" titola il Daily Telegraph che aggiunge: "Vittoria ma Conte è in partenza. Willian insulta il tecnico. Abramovich al controllo del visto. Courtois e Hazard possono partire". Metro non cambia tema: "Chiarisci le idee" il titolo sulle parole di Gary Cahill che chiede al club di prendere una decisione sul futuro di Antonio Conte.