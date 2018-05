La rivincita di Gabbiadini: salva il Southampton prima del possibile addio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manolo Gabbiadini si è preso la sua rivincita ieri sera. Il gol segnato contro lo Swansea vale la salvezza del Southampton. Un happy ending per una squadra che fino a un mese fa sembrava senza speranze e che resterà ancora una volta nel ricco mondo della Premier League. Difficilmente cambierà la situazione dell'attaccante italiano, reduce da un anno complesso come quello dei saints: retrocesso a panchinaro da novembre in poi, le cose non sono migliorate con Mark Hughes, anzi. Qualche scampolo di partita, una sola volta da titolare in campionato per poi uscire all'intervallo. Anche ieri Gabbiadini è partito dietro Tadic, Redmond e Austin. Poi l'ingresso in campo al 68' e 4 minuti dopo l'italiano ha cambiato la storia della squadra e stravolto la corsa salvezza del torneo. La separazione dovrebbe avvenire comunque, ma col Southampton in Premier League le condizioni saranno probabilmente meno vantaggiose per i potenziali acquirenti. Gli estimatori non mancano.