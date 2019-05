© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al termine dei tempi regolamentari della sfida contro l'Eintracht Francoforte, l'allenatore del Chelsea Maurizio Sarri ha deciso di non entrare nel rettangolo verde di gioco per dare indicazioni alla squadra in vista dei tempi supplementari. Una scelta che ha destato curiosità anche nel post-partita e che il manager dei blues ha motivato così: "Perché non volevi entrare? Per scaramanzia. Poi avevo parlato con Zola e con Gotti e sapevano bene cosa dovevano dirgli".

Al Chelsea è andata bene - I blues sono comunque riusciti ad approdare in finale, al termine della lotteria dei rigori. "Perché non hai visto gli ultimi rigori? Perché non volevo soffrire", la riposta dell'ex allenatore del Napoli.