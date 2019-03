Martin Odegaard, considerato negli scorsi anni crack assoluto del calcio internazionale tanto da convincere il Real Madrid a prenderlo a suon di milioni, sta vivendo una seconda giovinezza. Nel pieno della prima. A vent'anni, infatti, è la stella del Vitesse Arnhem dove è in prestito dai Blancos. Un'esperienza importante che avrebbe convinto l'Ajax, spiega Voetbal International, a chiederlo in prestito per l'anno che verrà alle Merengues.