La Spagna domina l'Europa: dal 2014 vinti 18 trofei su 19 disponibili

Negli ultimi i club spagnoli stanno letteralmente dominando le competizioni europee e mondiali. Dalla Champions, all'Europa League, passando per il Mondiale per Club infatti sul più alto gradino del podio ci sono sempre squadre spagnole dal 2014 ad eccezione dell'EL della stagione scorsa che ha visto trionfare il Manchester United. 18 trofei conquistati su 19 a disposizione: bottino incredibile del calcio spagnolo che sta dominando grazie a Real Madrid, Barcellona, Siviglia e Atletico Madrid.

18 TROFEI VINTI SUGLI ULTIMI 19

Champions League 2014: Real Madrid

Europa League 2014: Siviglia

Supercoppa Europea 2014: Real Madrid

Mondiale per Club 2014: Real Madrid

Champions League 2015: Barcellona

Europa League 2015: Siviglia

Supercoppa Europea 2015: Barcellona

Mondiale per Club 2015: Barcellona

Champions League 2016: Real Madrid

Europa League 2016: Siviglia

Supercoppa Europea 2016: Real Madrid

Mondiale per Club 2016: Real Madrid

Champions League 2017: Real Madrid

Europa League 2017: Manchester United

Supercoppa Europea 2017: Real Madrid

Mondiale per Club 2017: Real Madrid

Champions League 2018: Real Madrid

Europa League 2018: Atletico Madrid

Supercoppa Europea 2018: Real Madrid o Atletico Madrid