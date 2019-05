La storia di Mink Peeters: da stellina dell'Ajax a svincolato, dopo il Real

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non tutte le strade portano al successo. Per informazioni, chiedere a Mink Peeters, esterno offensivo classe '98, la cui storia è ripercorsa oggi dal portale online di Marca. Cresciuto nelle fila dell'Ajax, assieme ai vari De Ligt, De Jong, Kluivert, Van de Beek, era considerato il più promettente di questa nuova generazione d'oro, tanto che nel 2014 si guadagnò la chiamata del Real Madrid. Da lì in poi, una specie di calvario: infortuni, prestiti in Olanda e Spagna, al VVV-Venlo e all'Almere come pure al Lleida, oltre ovviamente al Castilla. Da febbraio, però, è senza squadra. Proprio quando i suoi ex compagni demolivano il Real, e si apprestavano a battere anche la Juventus: il destino sa essere beffardo.