La Supercoppa di Spagna introduce le Final Four: il Valencia non ci sta

Il Valencia scende in campo contro la nuova Supercoppa di Spagna. Questo il comunicato ufficiale dei pipistrelli: "Il Valencia ha fatto arrivare questo venerdì alla RFEF un fax in cui la avverte rispetto alla possibile irregolarità dell'alterazione della competizione in questa stagione, riservandosi il diritto a difendere i propri diritti con azioni legali". Le "Final Four" introdotte da Luis Rubiales, in via di approvazione lunedì prossimo, non dovranno riguardare dunque secondo il Valencia la Supercoppa legata a questa stagione, ma solo quella del 2019-2020. In questo momento la squadra di Marcelino si trova in lotta per un posto in Champions e in finale di Copa del Rey, senza dimenticare la semifinale di Europa League.

COMUNICADO OFICIAL |https://t.co/383Ah1geEv — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 26 aprile 2019