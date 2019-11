© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La TV di Stato spagnola non trasmetterà la Supercoppa di Spagna. Lo rivela il Mundo Deportivo, secondo cui RTVE, il principale gruppo radiotelevisivo spagnolo (sostanzialmente paragonabile alla RAI in Italia), non parteciperà all'asta per i diritti televisivi relativi alla competizione che si disputerà in Arabia Saudita.

"Incoerente giocare in un Paese che non rispetta i diritti umani". Sarebbe questa, secondo fonti interne alla TV pubblica spagnola, la motivazione che ha spinto alla rinuncia. Contro la decisione di giocare a Riyad si era schierato anche l'intero movimento calcistico femminile spagnolo.