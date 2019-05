La UEFA lancia il sondaggio per il migliore. Il Barça scherza: "Siete seri?"

© foto di J.M.Colomo

Il profilo twitter della UEFA Champions League, come sempre succede al termine delle varie giornate europee, ha chiesto ai propri follower di votare per il miglior giocatore. Nello specifico i 4 prescelti della UEFA erano Donny van de Beek, Frenkie De Jong, Luis Suarez e ovviamente Leo Messi. Fra le risposte alla domanda è spuntata anche quella del Barcellona che sul proprio profilo ha così scherzato: "Come on, UEFA Champions League! Are you serious?". Il riferimento è ovviamente tutto per la Pulce, autore ieri sera contro il Liverpool della rete del 2-0 e di quella, meravigliosa, che ha fissato il risultato finale sul 3-0.