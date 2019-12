Frenkie De Jong e un amore per l'Ajax che non si è interrotto dopo l'addio per firmare con il Barcellona. Ieri, il giocatore olandese, dopo la vittoria sull'Inter a San Siro ha alzato lo sguardo per vedere i risultati delle altre sfide e quando ha letto della sconfitta casalinga dei lancieri contro il Valencia e la conseguente elminazione dalla Champions dei suoi ex compagni, ha scosso la testa sconsolato prima di lasciare il campo con i compagni catalani.

Looks like Frenkie De Jong just saw Ajax went out 💔 pic.twitter.com/jv1GcPS4f6 — B/R Football (@brfootball) December 10, 2019