Lacazette show col Valencia: "Così al ritorno e siamo in finale"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Alexandre Lacazette, punta dell'Arsenal, ha segnato due gol contro il Valencia e parla dopo la vittoria a BT Sport in Inghilterra. "Spero che questi gol siano pesanti: non abbiamo iniziato bene, poi abbiamo avuto una reazione importante e abbiamo meritato la vittoria. Abbiamo iniziato nervosi, dopo le ultime sconfitte: è normale, è umano, no? Però, come detto, la reazione è stata importante e di carattere. Il ritorno sarà duro ma se giocheremo così potremo andare in finale a Baku".