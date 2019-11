LaLiga, cade ancora il Granada: il Valencia vince e l'aggancia in classifica

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Basta un timbro di Wass e uno nel finale di Ferran Torres al Valencia per battere il Granada, raggiungerlo in classifica e rilanciarsi per la zona Europa. Ad un quarto d'ora dalla fine l'ex Celta Vigo ha aperto le danze, poi all'ultimissimo minuti Torres per il 2-0 che permette a Celades e i suoi di raggiungere il sesto posto, a -3 dalla Real Sociedad capolista e a -2 da Barcellona e Real Madrid, che però hanno due gare in meno. Terzo k.o. di fila per il Granada, in vetta alla Liga fino a qualche settimana fa.

La tredicesima giornata di Liga

Real Sociedad-Leganes 1-1 (ieri)

Alaves-Real Valladolid 3-0

Valencia-Granada 2-0

Eibar-Real Madrid (oggi, ore 18:30)

Barcellona-Celta Vigo (oggi, ore 21)

Maiorca-Villarreal (domani, ore 12)

Athletic Club-Levante (domani, ore 14)

Atletico Madrid-Espanyol (domani, ore 16)

Getafe-Osasuna (domani, ore 18:30)

Real Betis-Siviglia (domani, ore 21)