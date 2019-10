LaLiga, ennesimo pari dell'Atlético. È il quarto nelle ultime cinque partite

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Deludente pareggio dell'Atlético Madrid sul campo dell'Alavés. Non basta Alvaro Morata, il cui gol al 70' sembra dare ai colchoneros un importante successo esterno. All'83' il pari di Lucas Pérez. Si tratta del quarto pareggio nelle ultime cinque partite de LaLiga per gli uomini di Simeone, ora al comando a pari punti del Granada ma con una gara in più. E il Barcellona, distante un punto, ha due partite in meno.