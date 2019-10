LaLiga, manita Barça. Messi scatenato, Vidal-gol e Rakitic assist

© foto di J.M.Colomo

Manita del Barcellona contro il Valladolid nell'anticipo dell'11° turno de LaLiga. I blaugrana travolgono il Valladolid con un Messi in gran spolvero: due reti e due assist per l'argentino, che raggiunge quota 50 gol su punizione (considerando anche quelli con l'Argentina). A segno anche Lenglet, Vidal (splendida spaccata) e Suarez. A suo modo entra nel successo anche Ivan Rakitic. Il croato, quasi un separato in casa con i catalani, serve un assist vincente per Messi. Con questo successo la squadra di Ernesto Valverde balza momentaneamente al comando con 22 punti, +2 sul Granada, impegnato giovedì sul campo del Getafe e sull'Atlético Madrid che in serata non è andato oltre l'1-1 con l'Alavés.