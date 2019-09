LaLiga - Il 5° turno: sfida da brividi (e rimpianti) tra Lopetegui e il Real

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il campionato spagnolo ha una nuova capolista: si tratta del Siviglia, a quota dieci punti in classifica. Per la squadra di Lopetegui, però, c'è già un esame di quelli tosti: domani, alle ore 21, chiuderà il quinto turno proprio contro il Real Madrid, che ha allenato nella scorsa stagione per appena quattro mesi prima dell'esonero. Per le merengues, invece, la grande occasione di scavalcare gli andalusi. L'Atletico Madrid, seconda della classe, affronterà in casa il Celta Vigo, sconfitto dal Granada una settimana fa dopo un primo tempo condizionato anche da due espulsioni: il 2-2 dei colchoneros contro la Juventus in Champions League ha spazzato via il malumore post-sconfitta in casa della Real Sociedad. Il Barcellona, che ha il miglior attacco del torneo con 12 gol fatti, farà visita proprio al Granada: banco di prova importante per Griezmann e compagni.

LE ALTRE. L'Athletic Bilbao, che segna poco e incassa ancora meno, ospiterà un Alaves che dopo la vittoria all'esordio si è un po' smarrito. Il Valencia, invece, attende al "Mestalla" la matricola Leganes, ancora all'ultimo posto con zero punti in classifica dopo quattro giornate. L'Eibar, invece, ne ha uno e proverà ad incrementare il proprio bottino contro il Levante. Bella sfida tra Getafe e Maiorca, con i primi favoriti ma reduci dall'impegno in Europa League di giovedì. Il Villarreal, infine, affronterà il Valladolid, mentre ieri si è giocata la sfida tra Osasuna e Betis conclusasi con il punteggio di 0-0.

LA QUINTA GIORNATA:

Ieri

Osasuna-Betis 0-0

Oggi

Villarreal-Valladolid

Levante-Eibar

Atl.Madrid-Celta Vigo

Granada-Barcellona

Domani

Getafe-Maiorca

Espanyol-Real Sociedad

Valencia-Leganes

Athletic Bilbao-Alaves

Siviglia-Real Madrid