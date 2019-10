LaLiga, il Leganes va sempre più giù: ko interno, il Levante s'impone 2-1

© foto di Alterphotos/Image Sport

Niente da fare per il Leganes, che è ancora alla ricerca della prima vittoria dell'anno in Liga. Al Municipal de Butarque s'impone il Levante, grazie ad un'ora giocata a grandi livelli. I ragazzi di Mauricio Pellegrino sono andati sotto di due gol dopo 49 minuti di gioco: prima la rete di Roger, poi quella di Campana. Nel finale, però, l'ipotesi di clamoroso ribaltone: Braithwaite accorcia e tre minuti dopo sbaglia un calcio di rigore. Riesce a spuntarla alla fine il Levante, ora nono in classifica. Sempre più ultimo il Leganes.

Oggi

LEGANES-LEVANTE 1-2

REAL MADRID-GRANADA (16)

VALENCIA-ALAVES (18.30)

OSASUNA-VILLARREAL (21)

Domani

MAIORCA-ESPANYOL (12)

CELTA-ATHLETIC (14)

VALLADOLID-ATLETICO MADRID (16)

REAL SOCIEDAD-GETAFE (16.30)

BARCELLONA-SIVIGLIA (21)

Classifica:

Real Madrid 15

Granada 14

Atlético Madrid 14

Barcellona 13

Real Sociedad 13

Siviglia 13

Athletic 12

Villarreal 11

Levante 11

Valencia 9

Eibar 9

Valladolid 9

Betis 9

Osasuna 8

Alavés 8

Getafe 7

Celta 6

Espanyol 5

Maiorca 4

Leganés 2