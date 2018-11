LaLiga, il presidente Tebas: "Era ovvio che City e PSG barassero"

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Il Presidente de LaLiga Javier Tebas, intervistato da As, ha commentato così lo scandalo legato a PSG e Manchester City in materia di fair-play finanziario: "È da tempo che ce lo sentivamo. Non mi sorprende che PSG e Manchester City abbiano barato, era ovvio ed evidente. Speriamo che queste condotte spariscano all'interno dell'UEFA".