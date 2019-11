© foto di J.M.Colomo

Di rimonta, il Valencia vince a Barcellona, sul campo dell'Espanyol e ritrova un successo che mancava da quasi un mese in campionato. Gli uomini di Celades si sono ritrovati sotto nel primo tempo a causa del rigore di Roca, ma nella ripresa prima il solito Parejo e poi Maxi Gomez hanno ribaltato la situazione in undici minuti. Valencia ora ottavo in classifica, mentre l'Espanyol è sempre più giù, al penultimo posto, adesso con una gara in più rispetto alle altre.

La dodicesima giornata di Liga:

Espanyol-Valencia 1-2

Levante-Barcellona

Siviglia-Atletico Madrid

Real Madrid-Real Betis

Real Valladolid-Maiorca

Villarreal-Athletic Club

Osasuna-Alaves

Celta Vigo-Getafe

Leganes-Eibar

Granada-Real Sociedad