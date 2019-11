LaLiga, l'Alaves rifila un tris al Valladolid e ritrova i 3 punti dopo 20 giorni

© foto di J.M.Colomo

Non vinceva da venti giorni l'Alaves, che nella sfida interna contro il Real Valladolid ritrova i tre punti. Tredicesima giornata de LaLiga, sfida nelle parti basse della classifica. E a spuntarla sono stati i padroni di casa: Joselu e Pina nel primo tempo, Perez nel finale da calcio di rigore per mettere in ghiaccio il risultato. Così gli uomini di Asier Garitano si allontanano dalla zona rossa, adesso sei punti più sotto.

La tredicesima giornata di Liga

Real Sociedad-Leganes 1-1 (ieri)

Alaves-Real Valladolid 3-0

Valencia-Granada (oggi, ore 16)

Eibar-Real Madrid (oggi, ore 18:30)

Barcellona-Celta Vigo (oggi, ore 21)

Maiorca-Villarreal (domani, ore 12)

Athletic Club-Levante (domani, ore 14)

Atletico Madrid-Espanyol (domani, ore 16)

Getafe-Osasuna (domani, ore 18:30)

Real Betis-Siviglia (domani, ore 21)