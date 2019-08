LaLiga, la preview del 1° turno: senza Messi, Hazard e Correa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Questa sera alle 21 riparte LaLiga con Athletic-Barcellona. I campioni in carica saranno senza Messi, infortunato al polpaccio. Giocheranno dal primo minuto i nuovi acquisti De Jong e Griezmann. Nel Real Madrid, impegnato domani contro il Celta mancherà Hazard, infortunatosi al retto anteriore della coscia sinistra. Rischia fino a un mese di stop. A Vigo Zidane potrebbe giocare con una difesa a 3 e Vazquez al posto del belga. L'Atlético Madrid chiuderà la prima giornata contro il Getafe senza gli squalificati Correa e Diego Costa e con Joao Felix pronto a fare il suo esordio in campionato. Non ci sarà Rodrigo, rientrato intanto a Valencia ma che non dovrebbe essere nemmeno convocato per la sfida contro la Real Sociedad.

ATHLETIC-BARCELLONA

Stasera ore 21

ATHLETIC (4-2-3-1): Herrerin; Capa, Inigo Martinez, Yeray, Berchiche; Unai Lopez, Dani Garcia; Muniain, Raul Garcia, Inigo Cordoba, Inaki Williams. All. Gaizka Garitano.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Rakitic; Dembélé, Suarez, Griezmann. All. Valverde.

- - -

CELTA-REAL MADRID

Domani ore 17

CELTA (4-4-2): Blanco; Mallo, Aidoo, Araujo, Olaza; Méndez, Lobotka, Beltran, Denis Suarez; Aspas, Fernandez. All. Fran Escriba.

REAL MADRID (3-5-2): Courtois; Varane, Ramos, Militao; Carvajal, Modric, Casemiro, Kroos, Marcelo; Vazquez, Benzema. All. Zidane.

- - -

VALENCIA-REAL SOCIEDAD

Domani ore 19

VALENCIA (4-4-2): Cillessen; Piccini, Garay, Gabriel Paulista, Gaya; Soler, Parejo, Kondogbia, Guedes; Gameiro, Maxi Gomez. All. Marcelino.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Zaldua, Elustondo, Llorente, Munoz; Odegaard, Illarramendi, Merino; Januzaj, Willan José, Oyarzabal. All. Imanol.

- - -

MAIORCA-EIBAR

Domani ore 20

MAIORCA (4-3-3): Paunovic; Sastre, Valjent, Raillo, Agbenyenu; Febas, Baba, Sevilla; Rodriguez, Budimir, Junior. All. Vicente Moreno.

EIBAR (4-4-2): Dmitrovic; Correa, Arbilla, Ramis, Tejero; Leon, Exposito, Escalante, Orellana; Garcia, Sergi Enrich. All. Mendilibar.

- - -



LEGANES-OSASUNA

Domani ore 21

LEGANES (3-4-1-2): Cuellar; Bustinza, Tarin, Siovas; Navarro, Pérez, Recio, Silva; Rodriguez; Braithwaite, Merino. All. Pellegrino.

OSASUNA (4-2-3-1): Martinez; Vidal, Garcia, Roncaglia, Estupinan; Brasanac, Sanjurjo; Torres, Garcia, Avila; Cardona. All. Arrasate.

- - -

VILLARREAL-GRANADA

Domani ore 21

VILLARREAL (4-2-3-1): Asenjo; Pena, Albiol, Torres, Quintilla; Trigueros, Cazorla; Moi Gomez, Iborra, Toko Ekambi; Moreno. All. Javi Calleja.

GRANADA (4-2-3-1): Silva; Diaz, Duarte, Sanchez, Quini; Eteki, Montoro; Vadillo, Vico, Machis; Soldado. All. Diego Martinez.

- - -

ALAVES-LEVANTE

Domani ore 17

ALAVES (4-4-2): Pacheco; Aguirregabiria, Ely, Maripan, Duarte; Vidal, Pina, Pons, Rioja; Camarasa, Joselu. All. Asier Garitano.

LEVANTE (4-3-3): Fernandez; Coke, Vezo, Duarte, Tono; Campana, Vukcevic, Bardhi; Hernani, Marti, Morales. All. Paco Lopez.

- - -

ESPANYOL-SIVIGLIA

Domani ore 19

ESPANYOL (4-4-2): Diego Lopez; Javi Lopez, Naldo, Lluis Lopez, Pedrosa; Melendo, Darder, Roca, Vargas; Wu Lei, Ferreyra. All. Gallego.

SIVIGLIA (4-3-3): Vaclik; Jesus Navas, Koundé, Carriço, Escudero; Oliver Torres, Fernando, Jordan; Ocampos, De Jong, Munir. All. Lopetegui.

- - -

BETIS-VALLADOLID

Domani ore 21

BETIS (4-2-3-1): Robles; Emerson, Sidnei, Bartra, Pedraza; Kaptoum, Carvalho; Fekir, Canales, Joaquin; Juanmi. All. Rubi.

VALLADOLID (4-4-2): Masip; Antonito, Fernandez, Olivas, Nacho; Plano, Alcaraz, Michel, Villa; Guardiola, Ramirez. All. Sergio Gonzalez.

- - -

ATLETICO MADRID-GETAFE

Domani ore 21

ATLETICO (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke, Saul, Llorente, Lemar; Morata, Joao Felix. All. Simeone.

GETAFE (4-4-2): Soria; Suarez, Dakonam, Cabrera, Garcia; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Mata, Molina. All. Bordalas.