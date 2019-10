LaLiga, Real Madrid torna al successo e allunga in vetta: 4-2 al Granada

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pareggio nel derby e quello imprevisto in Champions League con il Club Brugge, il Real Madrid torna al successo in Liga e allunga in vetta alla classifica di Liga. Ma al Santiago Bernabeu ormai si sono abituati a soffrire. Contro il Granada era un vero e proprio scontro diretto, prima contro seconda. E ad avere la meglio sono stati gli uomini di Zidane, con qualche squillo atteso e finalmente arrivato: trascinano Benzema e Modric, come spesso accade, ma c'è anche la firma di Hazard e James Rodriguez nel finale. In mezzo la rimonta sfiorata del Granada con l'ex Udinese Machis e Duarte. 4-2 il risultato finale, 18 ora i punti in classifica: +4 sull'Atletico Madrid, in attesa che scendano in campo proprio i Colchoneros e il Barcellona.

LEGGI QUI la diretta testuale dettagliata di TMW!



Oggi

LEGANES-LEVANTE 1-2

REAL MADRID-GRANADA 4-2

VALENCIA-ALAVES (18.30)

OSASUNA-VILLARREAL (21)

Domani

MAIORCA-ESPANYOL (12)

CELTA-ATHLETIC (14)

VALLADOLID-ATLETICO MADRID (16)

REAL SOCIEDAD-GETAFE (16.30)

BARCELLONA-SIVIGLIA (21)

Classifica:

Real Madrid 18

Granada 14

Atlético Madrid 14

Barcellona 13

Real Sociedad 13

Siviglia 13

Athletic 12

Villarreal 11

Levante 11

Valencia 9

Eibar 9

Valladolid 9

Betis 9

Osasuna 8

Alavés 8

Getafe 7

Celta 6

Espanyol 5

Maiorca 4

Leganés 2