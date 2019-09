Negli anticipi del 6° turno de LaLiga torna al successo il Barcellona, a cui basta il primo quarto d'ora per liquidare il Villarreal: 2-1 il finale per i blaugrana con le reti di Griezmann e Arthur. Santi Cazorla a un minuto dalla fine del primo tempo prova a riaprire, invano, l'incontro. In serata si sono giocate anche Betis-Levante, terminata 3-1 per gli andalusi grazie a una doppietta di Loren Moron e rete di Borja Iglesias a ribaltare il vantaggio ospite firmato Hernani. Pari fra Valladolid e Granada: 1-1 con padroni di casa in vantaggi con Oscar Plano al 12' e pari di Carlos Fernandez al 42'.