Lama contro Courtois: "Gli è mancata umiltà. Areola? Blocco mentale"

Bernard Lama, ex leggenda del PSG, ha parlato di Alphonse Areola e Thibault Courtois, suoi colleghi del Real Madrid, in un'intervista concessa a Marca: "Alphonse ha tutto per imporsi al Real Madrid. Ha tutte le doti tecniche e fisiche per fare bene, ma deve superare una barriera psicologica e spero che Zidane lo aiuterà in questo. Courtois fin qui non è stato imperiale, bisogna dirlo. Tutti i portieri sbagliano, ma il migliore è quello che porta punti alla squadra. Thibault è un grandissimo portiere, ma gli è mancata un po' di umiltà nella sua carriera".