Lamela: "Amo il River, ma non è ancora il momento di tornare"

Erik Lamela, trequartista del Tottenham, ha parlato di un suo ritorno al River Plate nel prossimo futuro: "Non so, in questo momento penso solo al Tottenham. È il club che mi sta dando tutto. Ovviamente amo il River, ma non è ancora il momento di tornare". Sulla Libertadores: "Penso che il River stia giocando molto bene ora, senza di me. Sono fiducioso che possa vincere contro il Boca e spero che possano mostrare la sua esperienza in finale. Credo nella squadra".