Il Lione smentisce la notizia data da L'Equipe. Secondo il quotidiano francese, il presidente Aulas avrebbe incontrato a Parigi nel pomeriggio Sabri Lamouchi e Juninho, per affidar loro la panchina del club nella prossima stagione. Il Lione, però, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha frenato questa voce di mercato.

La nota ufficiale. "Come il presidente Aulas ha scritto direttamente al giornalista Ghazi, non è la pista giusta, anche se ci sarebbe piaciuto far rivivere la tradizione brasiliana. Contrariamente alle informazioni riportate stamattina, il presidente era a Parigi per questioni personali legate all'azienda di cui è proprietario, non per incontrare potenziali allenatori".