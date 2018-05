Lampard rifiuta l'Ipswich Town. Rimandato l'esordio da tecnico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Frank Lampard non allenerà l'Ipswich Town. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, infatti, l'ex bandiera del Chelsea avrebbe rifiutato la panchina del club di Championship dopo i primi colloqui col proprietario Marcus Evans. Rimandato, almeno per il momento, l'esordio del centrocampista come allenatore.